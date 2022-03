Babylon's Fall: come giocare con gli amici in multiplayer

Babylon's Fall è il nuovo action RPG di Platinum Games, un progetto live service destinato a tenere i giocatori sui propri server per molto tempo. Le missioni del gioco possono essere affrontate da soli o in gruppo: ecco come esplorare i dungeon con i vostri amici.

Prima di poter sbloccare il multigiocatore in Babylon's Fall (ecco a tal proposito il trailer di lancio di Babylon's Fall) è necessario completare il tutorial proposto e arrivare così all'HUB centrale del titolo, il vostro campo base da dove far partire missioni, acquistare oggetti e svolgere una serie di attività tra una spedizione e l'altra. A questo punto potete anche aggiungere amici alla vostra lista: per farlo aprite il menu e proseguite in Community, scendete quindi fino a Lista Amici e digitate il nickname del giocatore che volete invitare. Il prossimo passo sarà quello di recarvi presso una delle bacheche e selezionare Missione del party, quindi invitare gli utenti con cui desiderate cooperare.

Nel titolo firmato Platinum Games è possibile portare con sé fino a 4 giocatori online, inclusi amici e utenti tramite matchmaking. Va ricordato, inoltre, che è presente il cross play tra PlayStation 4 e PlayStation 5, ma non con Steam. A riguardo dell'action RPG, Babylon's Fall ha debuttato con soli 650 giocatori attivi su Steam.