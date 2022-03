Babylon's Fall, il debutto su Steam non è granché: solo 650 giocatori attivi

Dopo aver suscitato più di qualche perplessità in fase di presentazione, Babylon's Fall è finalmente disponibile su PC e PlayStation, come confermato anche dal trailer di lancio pubblicato da Square-Enix e Platinum Games.

Sfortunatamente per gli autori di NieR Automata e Astral Chain, sembra che il primo tentativo di dar vita ad un titolo live service incentrato sul comparto multiplayer online non stia andando esattamente nel migliore dei modi. Nel momento in cui scriviamo, Babylon's Fall può contare su appena 565 giocatori in-game e su un picco massimo di soli 650 giocatori. Il gioco non riesce in questo modo ad entrare nemmeno nella top 50 di Steam, un risultato piuttosto scoraggiante se consideriamo che oggi è il suo giorno di lancio.

Square-Enix ha definitivo deludenti le performance di Marvel's Avengers, un altro live service che al lancio ha raccolto circa 28.000 giocatori connessi simultaneamente. Certamente il publisher aveva aspettative differenti per un titolo basato sul marchio Marvel, tuttavia riteniamo improbabile che i 650 utenti di Babylon's Fall costituiscano un numero soddisfacente, sopratutto alla luce della natura di Game as a Service del prodotto.

Babylon's Fall ha una media recensioni "Mista" su Steam, ma fanno particolarmente rumore alcune opinioni piuttosto aggressive lasciate dagli utenti: "Sembra di giocare ad un brutto port di un gioco PS2 con microtransazioni", è ad esempio quanto ha avuto da dire un giocatore che evidentemente si è pentito di aver dato fiducia a Babylon's Fall al day one.