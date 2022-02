Babylon's Fall: la demo gratis è disponibile su PS4 e PS5 per il download

PlatinumGames ha pubblicato oggi la demo di Babylon's Fall per PS4 e PS5, disponibile per il download dal PlayStation Store. Non si tratta di una prova a tempo o di un Network Test ma di una vera e propria demo giocabile scaricabile e utilizzabile liberamente.

Inizia la tua avventura come un Sentinel, uno dei tanti soggetti riluttanti a cui sono stati impiantati con la forza dei Gideon Coffin, ovvero delle reliquie che garantiscono dei formidabili poteri a chi riesce a sopravvivere. Fai squadra con fino a 3 amici o parti in solitaria per scoprire i nuovi combattimenti dinamici di PlatinumGames.

Potete scaricare gratis la demo di Babylon's Fall per PS4 e PS5 dal PlayStation Store, la versione dimostrativa permette di provare i primi livelli con un massimo di quattro armi contemporaneamente. per giocare è richiesto un account Square Enix, quest'ultimo verrà utilizzato anche per salvare i progressi che potranno essere importati nella versione completa, qualora decidiate di acquistare il gioco.

Babylon's Fall esce il 3 marzo su PS4, PS5 e PC, chi ha effettuato il preorder della Deluxe Edition potrà iniziare a giocare dal 28 febbraio. PlatinumGames ha annunciato anche i piani per il supporto post lancio di Elden Ring, la prima stagione prenderà il via al day one e andrà avanti fino a maggio.