Babylon's Fall, la nuova Demo PS4 e PS5 ha una data: confermati Battle Pass e Stagioni

Con l'avvio del nuovo anno, Babylon's Fall è finalmente entrato in fase Gold, dopo diversi ritardi sulla tabella di marcia originariamente definita da Platinum Games.

A poche settimane dal debutto ufficiale, la nuova IP firmata dagli autori di Bayonetta e Astral Chain è pronta a offrire un primo assaggio dell'esperienza al pubblico. La software house giapponese e Square Enix hanno infatti ufficialmente annunciato l'intenzione di rendere disponibile una Demo di Babylon's Fall. Quest'ultima, completamente gratuita, sarà pubblicata su PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo venerdì 25 febbraio. Tramite il contenuto, la community internazionale potrà testare le caratteristiche dell'Action game con mano, incluso il comparto multiplayer. Ulteriore dettaglio interessante, i progressi realizzati nella Demo potranno essere trasferiti nella versione completa di Babylon's Fall.



Ma le novità non finiscono qui: nel corso di un appuntamento live dedicato a Babylon's Fall, Platinum Games ha inoltre confermato che l'Action game sarà strutturato in Stagioni. La prima di queste, denominata "Eternal Tower", prenderà il via al Day One e si protrarrà sino al successivo 31 maggio 2022. Babylon's Fall potrà contare su grandi aggiornamenti dalla cadenza trimestrale, con ogni Stagione caratterizzata da un Battle Pass gratuito e da uno a pagamento. Per la Stagione 1, tuttavia, anche il Battle Pass Premium sarà disponibile per tutti i giocatori senza alcun costo aggiuntivo.