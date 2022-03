Babylon's Fall: la demo è uscita ma a quanto pare ci hanno giocato in pochi

La scorsa settimana, Square Enix e Platinum Games hanno pubblicato la demo di Babylon's Fall su Steam con l'obiettivo di conquistare nuovi giocatori, obiettivo però a quanto pare non raggiunto, stando ai dati di Steam Charts.

Nelle ore successive al lancio, la demo di Babylon's Fall ha registrato un picco assoluto di 30 giocatori connessi, segno evidente di come in pochi abbiano scaricato la versione di prova e solo poche decine di persone abbiano deciso di provare la demo di Babylon's Fall. Non va meglio al gioco completo che viaggia su una media di 250/300 giocatori attivi su Steam, davvero pochi per un prodotto di un grande publisher uscito da poco meno di un mese.

Babylon's Fall è stato accolto negativamente da pubblico e critica, Platinum Games ha chiesto scusa per le condizioni del gioco al lancio ed ha promesso l'arrivo di una serie di patch per migliorare la situazione. Square Enix, dal canto suo, ha confermato che il gioco continuerà ad essere supportato con nuovi contenuti, resta da capire a questo punto quante persone siano effettivamente attive sul gioco e se valga la pena supportare un progetto di questo calibro per (presumibilmente) poche migliaia di giocatori, nel migliore dei casi.