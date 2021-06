Babylon's Fall all'E3 2021? Spunta una Closed Beta PC su Steam

Annunciato nel corso dell'E3 2018, il nuovo Action RPG di Platinum Games e Square Enix si è mostrato in azione per la prima volta sul finire del 2019, con la pubblicazione di un gameplay trailer di Babylon's Fall.

Da allora, il titolo non si è più presentato agli occhi dei videogiocatori, anche se gli autori di Bayonetta, NieR: Automata e Astral Chain hanno rassicurato il pubblico sul buon andamento dello sviluppo di Platinum Games nell'estate dello scorso anno. Ora, sembra che Platinum Games possa essere pronta a offrire nuovi dettagli sulla produzione, che potrebbe addirittura raggiungere presto le mani dei giocatori.

A suggerirlo, è un avvistamento realizzato dal noto portale Steam DataBase. Quest'ultimo segnala infatti la presenza sul portale Valve di una Closed Beta PC dedicata proprio a Babylon's Fall. Il relativo codice sarebbe presente nel database di Steam da diverso tempo, ma sarebbe stato aggiornato con un preciso nominativo solamente in data 1 giugno 2021. Un elemento sicuramente molto interessante, che sembrerebbe suggerire un ritorno sulla scena di Babylon's Fall in occasione dell'E3 2021: che sia in arrivo la data di uscita dell'Action RPG?



In attesa di saperne eventualmente di più, ricordiamo che Babylon's Fall era stato originariamente annunciato da Platinum Games per PlayStation 4.