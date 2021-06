Babylon's Fall all'E3 di Square-Enix: un criptico messaggio da Platinum Games

Tra la lineup dei titoli che Square-Enix tornerà a mostrare durante la sua conferenze E3 prevista per la giornata di domani, spicca sicuramente il nome di Babylon's Fall, il nuovo promettente action game sviluppato da Platinum Games.

Nel mentre attendiamo gli ultimi giorni prima di poter finalmente ammirare le spettacolari scene che certamente contraddistingueranno la produzione, Platinum Games si sta divertendo a stuzzicare i suoi fan su Twitter. Come potete osservare in calce alla notizia, la software house nipponica ha pubblicato un criptico messaggio con alcune lettere selezionate scritte in maiuscolo: "Stay tuNed as wE reveaL more Info abouT the gamE on SuNday…", ovvero "Rimanete sintonizzati in attesa che riveliamo maggiori informazioni sul gioco domenica...".

Mettendo insieme queste lettere si ottiene l'anagramma di "Sentinels", come sottolineato da una risposta di Gematsu, su cui peraltro Joshua Hochner di Square-Enix. Cosa vorrà farci capire Platinum con questo suo messaggio? Al momento, ci risulta impossibile arrivare ad un risposta certa, e molto probabilmente comprenderemo il significato del post solo al termine della presentazione. Chissà che inoltre non arrivino dettagli ufficiali sulla Beta improvvisamente apparsa su SteamDB.

Ricordiamo che Square-Enix Presents si terrà domenica 13 giugno alle ore 21:15. Vi invitiamo ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye per seguire in diretta la trasmissione in compagnia della redazione e della nostra community.