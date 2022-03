Babylon's Fall è l'esclusiva console PS5 con il voto più basso di sempre

Come riportato da PlayStation LifeStyle, Babylon's Fall è l'esclusiva console PlayStation 5 con il voto più basso di sempre, subito dietro a Godfall. Babylon's Fall è anche il gioco PlatinumGames peggio accolto, con un Metascore pari a 41/100.

Babylon's Fall supera così Godfall nella classifica delle peggiori esclusive console PlayStation 5, Godfall ha attualmente un Metascore pari a 61/100, di molto superiore rispetto a quello del gioco PlatinumGames. Da notare come i voti in questione si riferiscano solamente alla versione PS5 mentre non ci sono abbastanza recensioni da aggregare per stabilire un Metascore su PS4 e PC.

Accoglienza davvero tiepida per il gioco, su PC i server di Babylon's Fall sono vuoti e il 7 marzo i giocatori attivi erano solamente 42, mentre il picco massimo è stato di circa 1.000 utenti. Numeri che non possono ovviamente giustificare il proseguimento del progetto Babylon's Fall, PlatinumGames e Square Enix hanno annunciato l'arrivo di nuove contenuti e di un sistema di stagioni ma non è escluso che a questo punto i piani possano essere rivisti dal momento che non sembrano esserci abbastanza giocatori attivi per poter supportare e mantenere la roadmap promessa.

Per il momento le due compagnie non hanno commentato questi numeri e le recensioni negative ottenute da parte della stampa internazionale.