Babylon's Fall, che fine ha fatto? Platinum Games rasserena i fan

I curatori dei profili social ufficiali di Babylon's Fall pongono fine a un lungo digiuno mediatico per offrire degli importanti aggiornamenti sullo sviluppo dell'ambizioso action GDR di Platinum Games e Square Enix.

Con una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati di avventure fantasy intrise di elementi soulslike, i ragazzi di Platinum Games spiegano che "mentre speriamo di rivelare di più sul nostro gioco nel corso di questa estate, possiamo confermarvi che lo sviluppo di Babylon's Fall sta procedendo bene, il nostro team sta lavorando in sicurezza da casa".

Dopo aver confermato il ricorso allo Smart Working per proseguire lo sviluppo di Babylon's Fall in questi mesi dominati dall'emergenza Coronavirus, il messaggio specifica che "Square Enix e PlatinumGames si impegnano a offrire un'esperienza di gioco esaltante, non vediamo davvero l'ora di mostrarvi molto di più su Babylon's Fall il più presto possibile".

Nell'attesa di reimmergerci nelle atmosfere action RPG di questa ambiziosa proprietà intellettuale destinata a fare il suo debutto su PC e PlayStation 4 in una finestra temporale non ancora specificata, vi consigliamo di approfondire la conoscenza del sistema di gioco e del canovaccio narrativo dell'ultima opera di Platinum Games con il nostro speciale su Babylon's Fall tra fantasy e azione sfrenata.