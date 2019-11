Babylon's Fall sarà ai Game Awards? Nuovi dettagli attesi entro fine anno

Automaton ha intervisto Yosuke Saito, producer di Square Enix noto per il suo lavoro in titoli come NieR Automata e Dragon Quest X, in questa occasione il produttore è tornato a parlare di Babylon's Fall, titolo annunciato all'E3 2018 e poi scomparso dai riflettori.

Saito si è limitato a dichiarare che "verranno diffusi nuovi dettagli sul gioco entro la fine del 2019", senza sbilanciarsi oltre. Il primo pensieri è che Babylon's Fall possa essere uno dei protagonisti dei The Game Awards 2019 in programma venerdì 13 dicembre alle 02:30 del mattino, ora italiana.

Sviluppato da Platinum Games sotto etichetta Square Enix, di Babylon's Fall abbiamo visto solamente un teaser trailer all'E3 2018, il gioco è poi completamente scomparso dai radar e non è mai stato mostrato in altre fiere di settore. Il primo impatto è stato positivo per quello che sembra essere un action game ad ambientazione fantasy, tuttavia è difficile sbilanciarsi non avendo mai avuto modo di vedere altro materiale o una demo in azione.

Babylon's Fall potrebbe a questo punto uscire nel 2020 su PC, PS4 e Xbox One e in seguito magari su PlayStation 5 e Xbox Scarlett anche se in questo caso si tratta solamente di una nostra aspettativa.