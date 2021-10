Babylon's Fall, nuovo gameplay: dal combat system alla grafica, tutte le migliorie

A poche settimane di distanza dall'avvio della terza sessione di Beta di Babylon's Fall, i team di Platinum Games e Square Enix hanno aggiornato il pubblico sulla direzione intrapresa dal progetto.

Dopo i primi test condotti dalla community, la software house giapponese autrice di Bayonetta e Astral Chain ha infatti deciso di apportare molteplici modifiche al titolo. Per presentare ogni dettaglio in merito, Platinum Games ha organizzato uno speciale appuntamento streaming dedicato a Babylon's Fall. Protrattosi per circa 50 minuti, quest'ultimo è stato condotto con audio in lingua giapponese e sottotitoli in inglese.

Nel corso della diretta, Platinum Games ha mostrato una lunga sessione di gameplay di Babylon's Fall, accompagnata dal commento degli sviluppatori. Collocata nella fase centrale dell'appuntamento, quest'ultima ha messo in evidenza le migliorie apportate dal team su molteplici fronti, dal combat system al comparto tecnico e grafico della produzione. Nella fase conclusiva dello streaming, la software house giapponese ha invece dedicato ampio spazio a quelli che saranno i contenuti che i giocatori potranno testare nel corso della terza Beta di Babylon's Fall, in programma a novembre.



Per tutti i dettagli in merito, potete trovare la replica integrale dell'appuntamento Square Enix direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione! Cosa ve ne pare di questo nuovo sguardo all'Action di Platinum Games?