Babylon's Fall sarà solo online, confermato il crossplay tra PC e PlayStation

Attraverso un video dietro le quinte Square-Enix e Platinum Games hanno fornito diversi nuovi dettagli su Babylon's Fall, il nuovo Action/RPG incentrato sul multiplayer online la cui uscita è prevista su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4 pur senza esserci al momento una finestra di lancio precisa.

Il filmato è disponibile su Youtube unicamente in giapponese e senza sottotitoli, tuttavia è stato possibile ottenere alcune delle informazioni chiave relative a quanto rivelato dagli sviluppatori. Gli autori confermano che Babylon's Fall è un gioco pensato esclusivamente per l'online e pertanto sarà richieste essere costantemente connessi ad Internet per giocare: un fatto che in fondo non sorprende data la natura del gioco tutta incentrata sul gioco in rete. Arriva a tal proposito anche un'altra importante conferma, ossia che il titolo di Platinum Games includerà il cross-play tra PC e le console di casa Sony, sebbene vengano escluse le possibilità di cross-buy e cross-save.

Tra gli altri dettagli emersi dalle parole degli sviluppatori, il gioco sarà incentrato su meccaniche hack & slash e sarà presente una vasta scelta di armi oltre a spade, martelli, archi e scudi. Per il titolo non è prevista alcuna componente PVP, e in termini di difficoltà risulterà più semplice rispetto a Nier: Automata, sebbene vengano comunque promesse delle opzioni per coloro che sono pratici dei giochi d'azione. Tra le meccaniche di gioco non ci saranno alberi di abilità, ma saranno comunque incluse alcuni elementi di crescita per il nostro personaggio. Infine, sarà possibile eseguire sia attacchi leggeri che pesanti, con lo scopo finale del gioco che consiste nel raggiungere la cima di Babylon e conquistare così la torre.

Ricordiamo che l'Italia è stata esclusa dalla closed beta di Babylon's Fall che si svolgerà a metà luglio. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra anteprima di Babylon's Fall.