Babylon's Fall, giocatori scontenti della grafica: Platinum lavora per migliorarla

Dalla sua originale presentazione, Babylon's Fall ha raccolto un feedback molto altalenante da parte di quei giocatori che attendono con ansia il nuovo action game firmato Platinun Games. Molti sono intrigati dal gioco, ma tanti altri si dicono molto dubbiosi circa quella che sarà la qualità finale del prodotto.

Alcuni giocatori si sono detti particolarmente scontenti del comparto visivo di Babylon's Fall, non mancando di sollevare la questione al team di sviluppo dopo aver provato le fasi Beta del gioco. Platinum Games ha prestato ascolto, ed ha già iniziato a correggere alcune problematiche che inficiano la qualità visiva del suo titolo.

"Abbiamo ricevuto molte opinioni e richieste decise nelle fasi 1 e 2 del Closed Beta Test, in particolare per quanto riguarda la scarsa visibilità", ha dichiarato lo studio nipponico in merito ad una specifica area di Babylon's Fall ritenuta graficamente povera. "Di conseguenza, abbiamo lavorato per migliorare la chiarezza visiva complessiva, pur mantenendo l'estetica distintiva della pittura a olio fantasy classica". Una decisione che andrà quindi a ripercuotersi su altre aree di gioco, modificando l'aspetto generale dell'action game. Potete osservare il cambiamento grafico apportato sin qui dagli sviluppatori seguendo questo collegamento.

Babylon's Fall è atteso su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One ad una data di lancio ancora non precisata. Ricordiamo che il titolo entrerà nuovamente in fase Beta a novembre, anche su PS5.