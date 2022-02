Babylon's Fall è un live service perché l'ha chiesto Square-Enix: parla Platinum Games

Il trailer di annuncio di Babylon's Fall faceva presagire l'arrivo di un classico action game single player da parte di Platinum Games, ma sappiamo ormai bene come il progetto si sia evoluto nel corso del tempo e sia infine diventato un titolo multiplayer online e basato sul modello del live service.

Dopo giochi come NieR Automata o Astral Chain, molti fan della casa di sviluppo giapponese sono rimasti spiazzati nell'apprendere che Babylon's Fall si sarebbe focalizzato così tanto sull'online cooperativo. Il producer Junichi Ehara ha precisato nel corso di una recente intervista che l'idea di creare un action fantasy come live service giunge direttamente dalle richieste del publisher Square-Enix.

"Square-Enix ha chiesto a Platinum Games di sviluppare il gioco. I temi su cui avremmo dovuto lavorare erano 'high fantasy', 'hack and slash', 'gioco co-op' e ' live service'", le sue dichiarazioni a The Gamer.

La natura del gioco, anomala se prendiamo in esame il curriculum di Platinum, potrebbe dividere i giocatori quando Babylon's Fall verrà pubblicato su PC e console, stando all'opinione di Kenji Sato.

"Questo è il primo gioco live service realizzato da Platinum Games. Ci saranno molte opinioni divergenti al riguardo, ma credo che abbiamo creato qualcosa di divertente da giocare, quindi invito tutti a provarlo".



Nella stessa intervista è stato confermato che il primo grande aggiornamento ("Ver 1.1.0") arriverà solo poche settimane dopo il lancio, e introdurrà elementi della storia, missioni, parti di equipaggiamento e "contenuti di sfide ad alta difficoltà". Fortunatamente, tutti questi contenuti saranno gratuiti. Il gioco avrà anche un Premium Battle Pass per la sua prima stagione, ed includerà principalmente oggetti cosmetici. Questi saranno ottenibili senza dover necessariamente pagarli, e sarete in grado di guadagnare uno sconto del 50% per il prossimo Premium Battle Pass nella stagione successiva.



In attesa del debutto ufficiale su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One fissato al 3 marzo, vi ricordiamo che è disponibile una demo gratis di Babylon's Fall su PlayStation.