Babylon's Fall: nuova live streaming dedicata alle modalità di gioco, ecco il filmato

Gli sviluppatori di Platinum Games tornano in scena con una nuova puntata in live streaming, rigorosamente in lingua giapponese, dedicata a Babylon's Fall ed in particolare a nuove aree di gioco e alla progressione della stagione.

Il lungo filmato permette di dare uno sguardo approfondito al gameplay di Babylon's Fall e ad alcune mappe inedite: in particolare il video punta i riflettori sull'area chiamata "Bandit's Corridor", inclusi i boss disseminati lungo il tragitto. Interessante poi la spiegazione data dagli sviluppatori sulla progressione della stagione: il gioco verrà lanciato con una campagna composta da diverse missioni e un contenuto aggiuntivo che è stato chiamato "Squaamish" in cui i giocatori dovranno raccogliere materiali ed affrontare i nemici più temibili. La live offre un lungo squarcio di gameplay relativo a questa modalità, ambientato nel caso specifico in un'area detta "Fire Mountain Corridor". Nuovi contenuti saranno poi aggiunti a questa modalità nel corso delle varie stagioni. Platinum Games anticipa poi una nuova modalità chiamata "Siege" che verrà spiegata approfonditamente nel corso del prossimo appuntamento: questa volta si tratta di un contenuto che si rinnova con cadenza settimanale e permette ai giocatori di acquistare oggetti speciali.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Babylon's Fall. La nuova avventura di Platinum Games uscirà il prossimo 3 marzo su PC, PS4 e PlayStation 5.