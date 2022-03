Babylon's Fall, molto male! Il nuovo gioco di PlatinumGames non convince

Il primo assaggio del gameplay di Babylon's Fall è stato offerto al pubblico nel corso del 2019. Da allora, il progetto ha subito un progressivo processo di metamorfosi, che ne ha modificato significativamente le ambizioni iniziali.

Dopo un lungo silenzio, la produzione Square Enix firmata da Platinum Games è tornata a mostrarsi in occasione dell'E3 2021. In questa sede, hanno iniziato a palesarsi le grandi modifiche apportate al concept del nuovo titolo sviluppato dagli autori di Bayonetta, Astral Chain e The Wonderful 101. Anticipato da un significativo numero di sessioni di test, Babylon's Fall è infine approdato sul mercato videoludico internazionale pochi giorni fa, purtroppo senza entusiasmare né il pubblico né la critica.



Già le prime recensioni di Babylon's Fall avevano espresso forti perplessità in merito alla qualità del titolo proposto da Platinum Games. Purtroppo, queste riserve hanno trovato conferma anche nell'esperienza di Everyeye con l'Action giapponese. Mentre i server della versione PC di Babylon's Fall sono già vuoti, la Redazione vi racconta nel dettaglio la propria esperienza con la produzione, grazie ad una ricca video recensione dedicata.



Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura di news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye, non ci resta che augurarvi una buona visione!