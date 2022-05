Babylon's Fall e il mistero dell'unico giocatore attivo su Steam: ecco il racconto del fan

Nella notte tra il 3 e il 4 maggio, i server di Steam segnalarono la presenza di un solo giocatore attivo in Babylon's Fall: la notizia, come facilmente prevedibile, ha fatto velocemente il giro della rete e spinto in tanti a chiedersi chi fosse il fan impegnato nell'action GDR di PlatinumGames e Square Enix.

Ebbene, l'eroe solitario di Babylon's Fall ha deciso di soddisfare la curiosità degli appassionati e svelare la sua identità sui social. Con un post condiviso su Twitter, Dashiell Wood ha candidamente ammesso di essere lui il giocatore "pizzicato" dal database di Steam come unico utente attivo nella dimensione fantasy di Babylon's Fall in tutto il mondo nella fascia oraria indicata dai server della piattaforma PC di Valve. Ma qui sorge un altro dubbio.

Dashiell "Dash" Wood è infatti un giornalista freelance ed ex collaboratore di celebri testate e siti di settore come TechRaptor, di conseguenza non è chiaro se la sua presenza nell'universo action ruolistico di Babylon's Fall sia dovuta al suo effettivo interesse per Babylon's Fall o alla necessità di realizzare un articolo di approfondimento sul titolo di PlatinumGames.

Ad ogni modo, Dash non nasconde la sua soddisfazione e nell'essere stato, seppur per pochi minuti, l'unico giocatore al mondo di Babylon's Fall e ci scherza su rilanciando meme e gif sui social, con la partecipazione divertita di tanti curiosi.

Svelato l'arcano dell'eroe solitario, vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere la nostra recensione di Babylon's Fall, la caduta di PlatinumGames.