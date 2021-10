Babylon's Fall non è piaciuto ma Platinum è corsa ai ripari: annunciate tante migliorie

Babylon's Fall non ha ancora convinto i giocatori: sono numerose le critiche piovute addosso agli sviluppatori PlatinumGames, che nei mesi scorsi hanno permesso ai giocatori di provare il loro nuovo action GDR multiplayer in due distinte fasi Beta.

Le numerose critiche non hanno però demoralizzato gli sviluppatori giapponesi, i quali si sono rimboccati le maniche, hanno analizzato per bene il feedback dei giocatori e sono intervenuti sulle falle segnalate. Tramite un aggiornamento del blog ufficiale, hanno anzitutto fatto sapere di aver potenziato il comparto grafico. Gli oggetti vicino ai giocatori, ad esempio, ora sono renderizzati in maniera più nitida, senza abbandonare il caratteristico stile grafico che contraddistingue la produzione.

In aggiunta a ciò, hanno assicurato di essere intervenuti sul gameplay (aggiungendo delle azioni uniche per ognuna delle tipologie delle armi), bilanciato la difficoltà sulla base del numero dei giocatori attivi nella quest, rivisitato e rinominato gli effetti degli equipaggiamenti e la terminologia di tutto il gioco, aggiunto nuove opzioni e funzionalità (tra cui la possibilità di guardare i loadout degli altri giocatori), reso più semplice il viaggio tra differenti campi base (la metodica è più semplice da comprendere e i campi più facili da trovare) e aggiunto dei suggerimenti nelle schermate di caricamento.

Tutti questi miglioramenti potranno essere saggiati durante la Fase 3 della Beta di Babylon's Fall prevista dal 15 al 17 novembre, ma non saranno gli unici: la versione definitiva del gioco, in uscita su PS4, PS5 e PC in una data non ancora annunciata, includerà anche i campi base privati, la possibilità di nascondere gli equipaggiamenti per la testa, il supporto per mouse e tastiera su Steam, un'opzione per selezionare oggetti multipli e altre funzioni di aiuto e tutorial.