Babylon's Fall e le novità dell'Update 1.1.0: lo sviluppo prosegue, assicura PlatinumGames

A margine dell'ultimo livestreaming organizzato da PlatinumGames, gli sviluppatori giapponesi hanno illustrato le numerose novità che accompagneranno il lancio dell'Update 1.1.0 di Babylon's Fall e ribadito il loro impegno per il supporto a lungo termine della loro avventura fantasy votata al multiplayer.

Partendo proprio dall'impegno per il supporto post-lancio di Babylon's Fall, vi riproponiamo per intero il messaggio condiviso sui social dagli autori nipponici:

"I piani di sviluppo di Babylon's Fall sono in pericolo? No, non ci sono piani per ridurre la scala dello sviluppo di Babylon's Fall. Tutti i contenuti pianificati fino alla fine della Stagione 2 sono praticamente completi e abbiamo iniziato a lavorare sui contenuti che caratterizzeranno la Stagione 3 e oltre. Continueremo a supportare attivamente il gioco e ad apportare miglioramenti costanti basati sui feedback degli appassionati, sforzandoci al contempo di attrarre nuovi utenti e divertire tutti coloro che stanno già giocando Babylon's Fall".

In quest'ottica rientrano i tanti contenuti che PlatinumGames promette di integrare in Babylon's Fall con i prossimi aggiornamenti, come quelli che verranno lanciati nella seconda parte della Stagione 1 "The Eternal Ziggurat" che si concluderà il 31 maggio.

L'Update 1.1.0 che sarà disponibile dal 22 marzo porterà in dote il nuovo capitolo Resurgence per la campagna principale, la regione inedita Tower of Babylon: Blockade Zone, la nuova fazione di Molzamites, la variante di armi "Labrys", l'aumento del Level Cap (che passerà da 150 a 200 per il Potere massimo e da 20 a 22 per il Livello massimo), le sfide endgame Gauntlet e una nuova opzione per potenziare gli equipaggiamenti dalla Fucina. Spazio anche per nuovi incantesimi e oggetti Divini e Leggendari, oltre a tante modifiche per le attività e i contenuti già disponibili.

In attesa di scoprire come si evolverà la dimensione fantasy dell'ultima opera action ruolistica firmata da PlatinumGames, vi rimandiamo alla nostra recensione di Babylon's Fall.