Babylon's Fall: Platinum mostrerà le migliorie apportate durante un livestream

In attesa che abbia ufficialmente il via la terza fase della Beta del gioco, Platinum Games ha deciso di mostrare pubblicamente i miglioramenti apportati a Babylon's Fall durante un livestream che si terrà il 23 ottobre alle ore 15:00 italiane.

Lo Special Preliminary Broadcast, che potrete seguire collegandovi al canale YouTube di Square-Enix, si occuperà di mostrare al pubblico i contenuti inclusi nelle prime due fasi della Beta di Babylon's Fall, ma non mancherà di darci un assaggio di quanto è in arrivo nella terza sessione di questa versione di prova dell'action game.

Babylon's Fall è stato per tempo al centro di alcune polemiche a causa del suo comparto grafico e di alcune scelte di design cambiate in corso d'opera da parte di Platinum Games. La software house giapponese ha ascoltato con attenzione le critiche mosse dall'utenza, ed ha già mostrato alcuni dei cambiamenti con cui ha incrementato la qualità grafica del titolo. A questo punto, non ci resta che attendere per osservare le ulteriori modifiche apportate dal team di sviluppo.

Babylon's Fall è atteso su PC, PS5 e PS4, ma la data di lancio ufficiale non è ancora stata annunciata da Platinum Games e Square-Enix. Ricordiamo che la Fase 3 della Beta si terrà dal 15 al 17 novembre.