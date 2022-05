Babylon's Fall: per un po' c'è stato 1 solo giocatore attivo su Steam

Babylon's Fall continua a far registrare record negativi e per nulla all'altezza della fama che i ragazzi di PlatinumGames si sono costruiti nel corso degli anni a suon di grandi action game.

Se il poco invidiabile picco di 8 giocatori attivi in contemporanea fatto registrare su Steam lo scorso mese vi ha lasciati di stucco, allora aspettate di sentire questa. All'una e mezza della notte tra il 3 e il 4 maggio, sui server Steam di Babylon's Fall c'era solamente un giocatore attivo. Avete letto bene, uno solo! Il dato infame è stato registrato da Steam Charts e può essere consultato da chiunque a questo indirizzo. Per vostra comodità, abbiamo aggiunto lo screenshot del grafico in calce a questa notizia.

La situazione fortunatamente è subito migliorata, dal momento che mezz'ora dopo gli utenti attivi erano già 28, mentre negli ultimi giorni la popolazione ha continuato ad oscillare da un minimo di 15 ad un massimo di 55 giocatori connessi in contemporanea. Stiamo comunque parlando di numeri bassissimi, che gettano un'onta su un gioco che fa del multiplayer una delle sue principali attrattive e che su Steam viene venduto a ben 69,99 euro. Di fronte a questi dati (che ricordiamo essere relativi alla sola versione PC), è difficile continuare a credere alle parole pronunciate lo scorso marzo da PlatinumGames, la quale ha assicurato che il supporto di Babylon's Fall non è in pericolo.