Babylon's Fall: le prime recensioni stroncano l'esclusiva console PlayStation

II primo gioco multiplayer di PlatinumGames, uscito ieri su PC e in esclusiva console su PlayStation 4 e PS5, sta faticando ad ottenere il consenso di critica e videogiocatori.

Dopo aver appreso del debutto sottotono su Steam, dobbiamo constatare che Babylon's Fall non sta facendo faville neppure in sede di recensione. Le prime valutazioni apparse online stroncano con decisione l'ultimo lavoro del team di sviluppo giapponese, che negli ultimi anni ci aveva abituati a videogiochi di un certo spesso. Redazioni come VGC e The Gamer ci sono andate giù pesante, assegnando a Babylon's Fall una stella su cinque, una valutazione giustificata dal sistema di combattimento sottotono, una narrativa insipida, un comparto grafico di scarsa fattura e scelte estetiche di dubbio gusto.

"Grazie a Dio non è Drakengard 4", scrive Danti Leguiza di The Gamer. "Visivamente datato, costantemente noioso e dotato di un sistema di combattimento appena sufficiente per gli standard di PlatinumGames", afferma invece Jordan Middler di VGC. Meno severi i recensori di The Beta Network e Bazimag, che hanno assegnato, rispettivamente, voti pari a 5/10 e 7,5/10, tuttavia non si può certo dire che il ciclo vitale di Babylon's Fall sia cominciato sotto i migliori auspici.