Babylon's Fall: primi dettagli sul gameplay del nuovo titolo Platinum Games

Nel corso del recente PlayStation State of Play è stato mostrato al pubblico un inedito trailer di Babylon's Fall, nuova creazione degli autori di Bayonetta, NieR: Automata ed Astral Chain.

A corredo del video, le pagine del PlayStation Blog offrono al pubblico alcuni primi dettagli su quello che sarà il gameplay che contraddistinguerà l'IP di Platinum Games. In particolare, viene evidenziata la possibilità di "evocare due lame incantate", che, affiancando le armi brandite dal giocatore, consentiranno a quest'ultimo di "mettere a segno raffiche di attacchi aggiuntive". Il trailer pone inoltre l'accento sulla presenza di un oggetto scintillante sulla schiena del protagonista. Descritto come "a forma di cordone", quest'ultimo potrà essere scagliato contro avversari lontani dal proprio raggio di azione. Con questo particolare espediente, sarà possibile condurli a portata di un attacco corpo a corpo oppure sottrarre loro armi colossali!



Per ora, questi sono gli unici dettagli relativi allo stile di gioco che sarà possibile adottare nel nuovo action targato Platinum Games. L'annuncio di Babylon's Fall per PS4 e PC risale al giugno dello scorso anno: purtroppo, per avere ulteriori informazioni sarà necessario essere pazienti. Il nuovo trailer ha infatti confermato che il titolo tornerà a mostrarsi al pubblico solamente nel corso dell'estate 2020.