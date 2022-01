Babylon's Fall: il prossimo gioco di Square Enix è in preordine su Amazon per PS4 e PS5

Babylon's Fall è un videogioco hack and slash di ruolo d'azione sviluppato da Platinum Games e pubblicato da Square Enix, in uscita il 3 marzo per Windows, PlayStation 4 e PlayStation 5 e preordinabile ora su Amazon a 74,99 euro per le console di Sony.

Il giocatore assumerà il controllo di una Sentinella che deve scalare un'enorme torre nota come Ziggurat. Ogni missione potrà essere giocata da soli o in cooperativa con massimo altri tre giocatori, salendo i piani della torre fino al raggiungerne la sommità. Lungo il percorso, i giocatori sbloccheranno bottini che possono essere utilizzati per aumentare la forza ed abilità dei personaggi.

Ogni Sentinella è dotata di due armi classiche e due armi spettrali, queste ultime utilizzabili finchè è attiva la barra di energia spettrale, ricaricabile con il passare del tempo. Nel gioco saranno presenti cinque diversi tipi di armi, tra cui spada, martello, arco, verga e scudo. Come nella maggior parte dei giochi di Platinum Games, saranno presenti diversi stili di combattimento e delle valutazioni che dipendono dallo stile di attacco, dalla rapidità di uccisione dei nemici e dalle schivate.

Il gioco è preordinabile ora su Amazon a 74,99 euro per PS4 e PS5 a questi link:

Come sempre i giochi in preordine su Amazon godono della promozione "prenotazione al prezzo minimo garantito" che avvantaggia chi prenota prima il gioco, se il prezzo di questo dovesse scendere dalla data dell'ordine a quella di spedizione, Amazon addebiterà in automatico il prezzo più basso che il titolo abbia mai raggiunto un questo lasso di tempo.