Babylon's Fall, vi raccontiamo la Beta su PS5: c'è ancora molto da lavorare

Con l'apertura ufficiale dei cancelli di una nuova sessione di Beta per Babylon's Fall, la produzione firmata da Platinum Games è tornata a mostrarsi in azione.

Per l'Action giapponese, si è trattato del terzo appuntamento di questo genere, con il team di sviluppo che sta progressivamente rifinendo l'esperienza tenendo conto del feedback offerti dai fan. Già ad ottobre, in effetti, gli autori di Platinum Games avevano organizzato un evento streaming nel corso del quale erano state presentate nel dettaglio tutte le migliorie apportate a Babylon's Fall nel periodo che ha fatto seguito alla seconda Beta.

Con il mese di novembre, come già accennato, è giunto dunque il momento di mettere nuovamente alla prova i progressi realizzati su Babylon's Fall dagli autori di Bayonetta e Astral Chain. Ovviamente, anche la Redazione di Everyeye ha deciso di impugnare le armi per gettarsi nella mischia e affrontare pericolosi nemici ostili. Dopo aver dismesso l'armatura, tuttavia, il nostro Antonello "Kirito" Bello non è parso troppo soddisfatto dell'esperienza vissuta.



Per raccontarvi tutti i dettagli sulla terza Beta di Babylon's Fall, svoltasi su PlayStation 5, la Redazione ha confezionato un ricco video interamente dedicato al test. Come sempre potete trovare il filmato sul Canale YouTube di Everyeye oppure direttamente in apertura a questa news: buona visione!