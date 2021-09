Babylon's Fall: seconda fase Beta a settembre, ecco le date

Continua la fase Beta di Babylon's Fall e dopo un primo test che si è tenuto ad agosto, gli sviluppatori di PlatinumGames sono ora pronti per la Fase 2 che si terrà a partire dalla prossima settimana in tutti i principali mercati, Europa compresa.

La Beta Fase 2 di Babylon's Fall si terrà il 13 settembre in Europa dalle 20:30 alle 23:00 ora italiana mentre in Giappone il test è previsto per il 10 settembre e per il giorno successivo in Nord America. Il team di sviluppo ha valutato attentamente i feedback ricevuti durante la Fase 1 ed ha migliorato gli aspetti più critici della produzione, risolvendo varie problematiche segnalate dalla community per quanto riguarda il gameplay, la stabilità del client e l'interfaccia.

La Fase 2 della Beta verrà estesa anche a PlayStation 4, la Fase 3 è invece prevista per novembre, PlatinumGames fa sapere di essere al lavoro sul gioco e per questo non ci saranno novità su Babylon's Fall al Tokyo Game Show di questo mese tuttavia la compagnia ha pianificato un reveal per il mese di novembre, in contemporanea con l'avvio della Fase 3. Babylon's Fall è atteso su PC, PS4 e PS5, il gioco è ancora privo di una data di lancio.