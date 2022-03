Babylon's Fall: i server della versione PC sono già vuoti

A distanza di pochi giorni dal debutto di Babylon's Fall su PC e PlayStation, l'ultima fatica di PlatinumGames sembra avere pochissimi giocatori attivi sui server.

Basta visitare la pagina ufficiale del gioco su SteamDB per notare quanto sia basso il numero di utenti attivi sul gioco. Stando al portale che raccoglie informazioni sul client Valve, infatti, al momento in cui stiamo scrivendo questa notizia sono solo 42 i giocatori che stanno giocando a Babylon's Fall su PC ed è improbabile che la versione console vanti un quantitativo di giocatori molto più elevato. Leggermente migliore è invece il picco massimo di utenti nelle ultime ventiquattro ore, il quale è riuscito a superare di pochissimo i 1.000 utenti connessi contemporaneamente. Insomma, la situazione dell'action RPG dei creatori di Bayonetta è disastrosa e siamo curiosi di scoprire com'è che il team di sviluppo proverà a convincere i videogiocatori ad acquistare il titolo o a ritornarci sopra in seguito all'abbandono.

Per chi non lo sapesse, le prime recensioni di Babylon's Fall hanno stroncato l'esclusiva console PlayStation e non vi è al momento un commento degli sviluppatori sulla complicata situazione del titolo.