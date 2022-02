Babylon's Fall è single player o solo multiplayer?

L'ultima produzione a firma di Platinum Games è tornata di recente a presentarsi al pubblico con una Demo gratis di Babylon's Fall, disponibile sullo store digitale di PlayStation 4 e PlayStation 5.

Oltre che su console Sony, lo ricordiamo, l'avventura raggiungerà anche i lidi del mondo PC. Ma di che tipo di esperienza stiamo parlando esattamente? La nuova creazione degli autori di Bayonetta e Astral Chain può essere vissuta sia in solitaria sia in compagnia. Babylon's Fall, infatti, è un Action RPG dall'impianto cooperativo, studiato per offrire il suo meglio con un massimo di quattro giocatori attivi in contemporanea. Denominati Sentinel, i protagonisti sono chiamati a recuperare i tesori abbandonati nella Torre di Babele.

L'avventura, che si dipana in un immaginario di stampo fantasy ispirato agli antichi dipinti a olio di epoca medievale, può però essere fruita anche in solitaria. In Babylon's Fall, ogni giocatore può scegliere di indossare le proprie magiche reliquie, denominate Gideon Coffin, per poi intraprendere solo la scalata dello Ziggurat. All'interno dell'Action, attendono battaglie e segreti, con il protagonista che potrà contare su di un arsenale di quattro armi per far fronte agli agguerriti nemici.



Per maggiori dettagli sulle modalità di fruizione dell'Action RPG, vi rimandiamo all'ultimo provato di Baylon's Fall, redatto dal nostro Antonello "Kirito" Bello.