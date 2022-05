Babylon's Fall: skin, armi ed eventi nella roadmap della Stagione 2

In seguito all'annuncio dell'estensione della Stagione 2 di Babylon's Fall per consentire al team di sviluppo di riorganizzarsi e decidere del futuro del titolo, Square Enix ha aggiornato il sito ufficiale con la roadmap del content update disponibile da oggi, martedì 31 maggio 2022.

Il lancio della Stagione 2 segna l'arrivo della patch 1.2.0, la quale introduce nell'action in terza persona di PlatinumGames un nuovo Battle Pass che prende il nome dal capitolo extra della storia, ovvero Light of Aaru. In questa prima ondata di contenuti troviamo anche la fazione dei Kuftaali, la possibilità di aggiungere pistole all'arsenale, l'elemento Sole, la quest Siege, il nemico Duel e altre novità che riguardano anche l'aggiunta di armi ed armature. La seconda parte della Stagione 2 approderà nel gioco il 12 luglio 2022 e porterà Babylon's Fall alla versione 1.2.1 con un capitolo inedito della storia e nuovi nemici, quest e pezzi d'equipaggiamento. È stato inoltre annunciato un evento a tempo limitato per il 19 luglio, Sun Festival, grazie al quale i giocatori potranno affrontare modalità a tempo e ricevere elementi cosmetici esclusivi.

Avete già letto del bizzarro mistero dell'unico giocatore attivo sulla versione Steam di Babylon's Fall?