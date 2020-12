Che fine ha fatto Babylon's Fall di Square Enix e Platinum Games?

Annunciato nel 2018, Babylon's Fall di Square Enix e Platinum Games è completamente sparito dai radar da oltre due anni. Che fine ha fatto il gioco? E' ancora in fase di sviluppo oppure è stato cancellato?

A darci una (parziale) risposta ci pensa Yosuke Saito, producer di Square Enix al lavoro su vari progetti e intervistato da Famitsu nel numero di fine anno con gli auguri ed i buoni proposti di vari membri dell'industria videoludica giapponese.

Yosuke Saito rivela che il 2021 sarà piuttosto impegnativo per lui in quanto lavorerà a vari progetti della serie NieR (tra cui NieR Replicant v1.22 e NieR Reincarnation) e su un gioco del tutto nuovo, inoltre "c'è anche Babylon's Fall", parole che non rivelano molto ma che di fatto confermano come il titolo sia ancora in vita.

La scorsa estate Platinum Games ha rassicurato sul futuro di Babylon's Fall ribadendo come il gioco sia in fase di sviluppo con buona parte del team costretta a lavorare da casa per l'emergenza sanitaria Coronavirus. Non è escluso che la pandemia possa aver rallentato i lavori ma la speranza è che Square Enix e Platinum possano ripresentare Babylon's Fall nel corso del 2021, anche se al momento come detto Saito non si è sbilanciato.