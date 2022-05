Babylon's Fall: la Stagione 2 durerà di più, intanto Platinum deciderà il futuro del gioco

La Stagione 2 di Babylon's Fall inizia il 31 maggio, tuttavia la nuova season non durerà tre mesi come inizialmente previsto bensì sei e terminerà il 29 novembre 2022 anziché il 29 agosto.

Questa scelta è stata presa per permettere al team di sviluppo di avere più tempo per valutare il futuro di Babylon's Fall, al momento lo studio ha in programma una serie di aggiornamenti, eventi e update per tutta l'estate, con l'estensione della Stagione 2 arriveranno ulteriori contenuti mentre il futuro è ancora incerto e il team si prenderà tutto il tempo necessario per valutare attentamente la situazione.

Square Enix non ha intenzione di abbandonare Babylon's Fall ma è chiaro che con poche decine di giocatori attivi, il futuro del progetto è in bilico e tutto dipenderà dalla fanbase. Se i server dovessero ripopolarsi con l'arrivo della Stagione 2, sicuramente assisteremo a ulteriori contenuti pensati per soddisfare il pubblico, in caso contrario il supporto potrebbe diminuire, con un minor numero di eventi programmati nel corso dei prossimi mesi.

Difficile dire come si evolveranno le cose, al momento Babylon's Fall ha attirato davvero pochi giocatori, chissà che tra le opzioni per il futuro non ci sia anche il passaggio al modello di business free to play.