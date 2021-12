Babylon's Fall: svelati i requisiti Minimi e Consigliati, niente supporto all'italiano

Premuratisi di annunciare la data d'uscita di Babylon's Fall con il video dei TGA 2021, i rappresentanti di PlatinumGames aggiornano la pagina Steam dell'action GDR edito da Square Enix per fare spazio alla scheda con i requisiti Minimi e Consigliati di un titolo che, purtroppo, non supporterà la lingua italiana.

La mancanza della localizzazione italiana nell'interfaccia, nel doppiaggio e persino nei sottotitoli viene espressamente citata dal negozio digitale di Valve contestualmente all'annuncio delle specifiche minime e raccomandate per poter eseguire il titolo su PC.

Basta dare un rapido sguardo alla scheda per farsi un'idea della configurazione richiesta per poter fruire al meglio Babylon's Fall, con PlatinumGames che consiglia ai PC gamer appassionati del genere di dotarsi di un processore dalla potenza non inferiore a un Intel i5-7600K o AMD Ryzen 3 PRO 3200G. Di particolare interesse è poi l'indicazione sulla GPU: se per giocare il titolo "basterà" una NVIDIA GTX 1650 o AMD Radeon RX580 (non proprio schede entry level...), per spingere al massimo la componente grafica di Babylon's Fall e non scendere a compromessi con la risoluzione o il framerate, infatti, servirà una NVIDIA Geforce RTX 3060 12GB GDDR6.

Babylon's Fall: Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

CPU: Intel Core i5-7600K o i5-10400F / AMD Ryzen 3 PRO 3200G o Ryzen 5 3500

Memoria RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA Geforce GTX 1650 o GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX580

Spazio su hard disk: 20 GB

Babylon's Fall: Requisiti Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i7-11700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA Geforce RTX 3060 12GB GDDR6

DirectX: Versione 11

Spazio su hard disk: 20 GB

In attesa di chiarimenti da parte di PlatinumGames e Square Enix sulla presenza o meno della localizzazione in italiano di Babylon's Fall, vi ricordiamo che il nuovo action RPG votato alla cooperativa online sarà disponibile dal 3 marzo 2022 su PC, PS4 e PlayStation 5.