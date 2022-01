Babylon's Fall, toni epici nel nuovo trailer: l'Action del team di Bayonetta in azione

Dopo l'annuncio della finestra di lancio di Bayonetta 3 su Nintendo Switch, il team di Platinum Games torna a presentare uno dei suoi prossimi Action game, sviluppato in collaborazione con Square Enix.

Con l'avvento del nuovo anno, è stato infatti pubblicato un nuovo trailer dedicato a Baylon's Fall, produzione in arrivo su PC e console Sony nel corso della prossima primavera. Purtroppo disponibile esclusivamente in lingua giapponese, il filmato - che trovate in apertura a questa news - rappresenta ad ogni modo un'occasione interessante per dare un ulteriore sguardo alla produzione.

Caratterizzato da toni epici, il nuovo video di Babylon's Fall accompagna i giocatori alla scoperta della nuova creazione di Platinum Games, pronti a tornare in scena dopo aver proposto agli appassionati di videogiochi la serie di Bayonetta, Astral Chain e The Wonderful 101. Atteso per il prossimo 3 marzo 2022, Babylon's Fall si aggiungerà ai cataloghi di PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, per proporre agli amanti dell'Action un'avventura fantasy pensata per il single player o per una esperienza co-op per 4 giocatori.



Per maggiori dettagli sul titolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco provato della versione PS5 di Babylon's Fall, a firma del nostro Antonello "Kirito" Bello.