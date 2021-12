Babylon's Fall: il trailer dei TGA 2021 svela la data d'uscita

Il pre-show dei The Game Awards 2021 è stato ricco di annunci e, tra questi, troviamo anche quello relativo alla data d'uscita ufficiale di Babylon's Fall, uno dei tanti giochi in sviluppo presso PlatinumGames.

Il filmato mostrato nel corso dell'evento non contiene solo immagini relative alla storia del titolo e ai suoi frenetici combattimenti, ma include anche la data d'uscita. Babylon's Fall arriverà infatti sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 3 marzo 2022. Le piattaforme di riferimento saranno solo PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Non è chiaro se l'esclusiva sia temporale o meno, ma al momento non sembra vi sia alcun riferimento al possibile arrivo del gioco su console della famiglia Xbox.

Per chi non sapesse cosa sia Babylon's Fall, si tratta di un gioco d'azione con una componente ruolistica che permette di affrontare una serie di attività da soli o in compagnia di altri giocatori grazia al supporto alla cooperativa online.

Sapevate che alcuni asset di Babylon's Fall sono presi da Final Fantasy XIV? Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine potete trovare un provato della Beta di Babylon's Fall a cura di Antonello "Kirito" Bello, che ha testato la modalità cooperativa online proprio qualche settimana fa.