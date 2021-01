Babylon's Fall, ve lo ricordate? Tutto ciò che sappiamo sull'action di PlatinumGames

Vi ricordate di Babylon's Fall? Sono passati due anni e mezzo dall'annuncio del nuovo gioco di PlatinumGames, avvenuto nel corso della conferenza Square Enix dell'E3 2018. Qualche mese più tardi l'action game per PlayStation 4 e PC si è mostrato in un gameplay trailer, per poi sparire letteralmente dai radar. Che fine ha fatto?

A quanto pare, a PlatinumGames piace tenerci sulle spine. Lo studio giapponese ha fatto anche di peggio con Bayonetta 3, che da quando è stato annunciato non si è mai fatto vedere neppure in un'immagine oppure in una breve clip di gameplay. Mentre la Strega di Umbra continua ad essere oggetto delle dichiarazioni di Kamiya, che le sta provando in tutti i modi per rassicurare i fan, Babylon's Fall è stato nominato molto più di rado. Che sia stato cancellato?

In ogni caso, mettete da parte tutte le vostre paure, poiché lo sviluppo del gioco non è stato interrotto. Nel suo messaggio di auguri per l'anno nuovo apparso su Famitsu, il produttore Yosuke Saito ha chiaramente detto che nel 2021 continuerà a lavorare a Babylon's Fall. Discutiamo delle dichiarazioni di Saito e delle possibili cause del rallentamento dello sviluppo, tra le quali ci sentiamo di citare la pandemia, nel video speciale in apertura di notizia. Buona visione!