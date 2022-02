Babylon's Fall: il nuovo video gameplay svela i segreti del combat system

Dopo aver preannunciato l'arrivo dell'evento speciale Babylon's Fall x NieR Automata, i ragazzi di PlatinumGames svelano i segreti del sistema di combattimento del loro prossimo action fantasy confezionando un video pieno di scene di gameplay.

La software house di Osaka si rituffa così nelle atmosfere fiabesche della loro prossima epopea ruolistica per riemergervi con tante informazioni sulle meccaniche di combattimento che caratterizzeranno la loro nuova IP.

Scorrendo gli spezzoni di gameplay del filmato, ad esempio, possiamo osservare il complesso sistema di potenziamento e personalizzazione su cui si baserà la gestione dell'equipaggiamento. Non manca poi il tutorial che spiega come sfruttare nel migliore dei modi l'arsenale e le tecniche apprese dal proprio alter-ego per metterle a frutto con mosse elusive, combo devastanti e attacchi fulminei.

Tutto questo, e si spera molto altro, ci attende per il lancio di Babylon's Fall, previsto per il 3 marzo su PC e in esclusiva console su PS4 e PlayStation 5. Se volete saperne di più su questo progetto votato al multiplayer cooperativo, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro ultimo speciale sul gameplay di Babylon's Fall dalla Beta PS5.