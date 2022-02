Babylon's Fall x NieR Automata: evento speciale per la Stagione 1

Con la nuova Demo di Babylon's Fall pronta a debuttare su PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo venerdì 25 febbraio 2022, il team di Platinum Games offre ulteriori dettagli sulla propria produzione.

In particolare, dopo aver reso noto che Babylon's Fall sarà strutturato in Stagioni e proporrà un sistema di Battle Pass, il team giapponese ha anticipato un primo dettaglio sulla road map del supporto post lancio. Con il cinguettio che trovate in calce, l'account Twitter ufficiale dell'Action ha annunciato l'organizzazione di uno speciale crossover con NieR: Automata, tra le opere Platinum Games più apprezzate degli ultimi anni.

L'evento speciale interesserà proprio la Stagione 1 di Babylon's Fall e includerà diversi contenuti. Tra questi ultimi, rispondono all'appello una serie di costumi a tema, ma non solo. Per l'occasione, l'ultima fatica degli autori di Bayonetta proporrà infatti anche un dungeon ispirato alle atmosfere di NieR: Automata, con i giocatori che potranno peraltro trovarsi di fronte ad avversari provenienti dall'apprezzata opera.



I due immaginari di Platinum Games sono dunque pronti a unire le forze per celebrare l'ormai imminente lancio di Babylon's Fall, in programma per il prossimo 4 marzo 2022. L'avventura, lo ricordiamo, troverà spazio solamente sui lidi di PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.