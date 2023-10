Babylon X: il GDR sci-fi tra Final Fantasy e Stargate si presenta in video

Il team di sviluppo indipendente Mighty Boy presenta ufficialmente Babylon X, un interessante action GDR che trae ispirazione da Final Fantasy e dai film cult di fantascienza degli anni '90 come Stargate.

La software house armena fondata da ex membri di Flying Wild Hog, Saber Interactive, Owlcat Games e MY.GAMES proietta gli appassionati di action ruolistici in una versione alternativa del mondo antico, dove gli esseri umani riescono a ultimare la costruzione della Torre di Babele ed entrano in contatto con un'antichissima civiltà che consente a Egiziani e Babilonesi di scoprire i segreti dell'elettricità e della gravità.

Il nostro compito sarà quello di aiutare l'ex profeta Samson e la giovane sacerdotesa Leykah a fuggire dai loro persecutori per evitare l'imminente apocalisse e la caduta della Torre. Sul fronte della trama, gli autori dello studio Mighty Boy promettono di restituire a schermo una storia immersiva e toccante, con un lungo viaggio da intraprendere insieme ai due protagonisti per aiutarli a conoscersi, a trovare un nuovo scopo nella vita, forse, a innamorarsi.

Per quanto concerne il gameplay, l'esperto team indie punta a dare forma a un sistema di combattimento intriso di elementi action e tattici che si baserà sul lancio delle magie, il tutto calato in un contesto free roaming ambientato in un mondo semi-aperto pieno di enigmi da risolvere e di personaggi secondari con cui interagire.

Il lancio di Babylon X è previsto nei prossimi mesi su PC e su una rosa di console che deve essere ancora annunciata ma che, presumibilmente, comprenderà PlayStation 5 e Xbox Series X|S.