Il bacio tra Cloud e Tifa in un cosplay di Final Fantasy 7 dagli italiani Miciaglo e Naru

Mentre la community di appassionati è alle prese con l'uscita recente di Final Fantasy 16, gli sforzi di Square Enix sono già completamente rivolti a Final Fantasy 7 Rebirth. La seconda parte del progetto remake dell'episodio più popolare tra i fan è più vicino con l'interpretazione fornita dai cosplayer italiani Miciaglo e Naru.

Nel corso del Summer Game Fest è stato rivelato che Final Fantasy 7 Rebirth debutterà a inizio anno nuovo. Anche se ormai non manca molto al nuovo appuntamento con la Compilation di Final Fantasy 7, con questo cosplay tutto italiano siamo già tornati a Midgar.

In Final Fantasy 7 Rebirth torneremo al fianco di Cloud, Tifa e il resto della squadra. Sulle tracce di Sephiroth, i giocatori scopriranno la storia e la genesi dell'antagonista per eccellenza del brand. Secondo quanto riferito da un noto leaker, Zack Fair sarà giocabile in Final Fantasy 7 Rebirth, con una grossa porzione dell'avventura a lui dedicata. La storia divergerà dunque da quella originale in maniera importante.

A ogni modo, in questo cosplay di Cloud e Tifa da Final Fantasy 7 i fan si addentrano nella loro complessa relazione. Amici d'infanzia, è Tifa ha a convincere Cloud ad aggregarsi ad Avalanche. Tifa inizialmente non ammette i sentimenti per Cloud, ma comunque lo aiuto a svelare i segreti del suo passato restando sempre al suo fianco. In questo scatto assistiamo al loro primo bacio.