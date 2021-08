Back 4 Blood: quasi 100.000 giocatori in contemporanea per la Beta su Steam

Nei primissimi giorni di disponibilità la Beta di Back 4 Blood ha spopolato su Steam ma sembra sia andata anche meglio nelle ultime ore, con quasi 100.000 giocatori connessi in contemporanea.

Nelle fasi iniziali della Beta Anticipata il gioco ha visto un range di utenti variabili tra 65.000 e 88.000 giocatori connessi nello stesso momento su Steam, nel weekend però questo numero è aumentato ancora fino a toccare quota 98.000 giocatori connessi in contemporanea alla Beta di Back 4 Blood, numeri che riguardano solamente il client di Steam e non prendono in esame i giocatori attivi su console.

Si tratta di una notizia sicuramente positiva per Turtle Rock e WB Games, anche in vista dell'Open Beta in programma dal 12 al 16 agosto. Nel weekend Back 4 Blood anche superato Team Fortress 2 (92.000 giocatori connessi) ed è diventato l'ottavo gioco più giocato su Steam, preceduto da titoli come Rust, Grand Theft Auto 5, Apex Legends.

Nelle ultime ore di Beta Anticipata il numero dei giocatori attivi si è assestato sui 65.000 su Steam, numero comunque importante e che testimonia come gli utenti siano rimasti a giocare fino alla fine senza abbandonare la Beta prima del previsto. Incoraggiante, in attesa della Beta Pubblica in programma il prossimo weekend.