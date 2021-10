Back 4 Blood, dai 1080p ai 4K: la guida ai requisiti hardware su PC

Tra i nuovi giochi in arrivo questa settimana, trova spazio anche l'atteso debutto di Back 4 Blood, nuova IP sparatutto firmata dagli autori di Left 4 Dead ed Evolve.

In vista dell'esordio dell'adrenalinica avventura in cooperativa, il team di Turtle Rock offre gli ultimi dettagli relativi alla versione PC del gioco. In particolare, sono ora disponibili i requisiti hardware necessari per trarre il meglio dalle caratteristiche tecniche della produzione. Di seguito, trovate dunque tutti i dettagli per poter ambire ai 4K per Back 4 Blood sul vostro PC da gaming.

Requisiti Minimi (1080p / 60fps / Impostazioni Low)

Sistema Operativo: 64-bit Windows 10;

CPU: Intel Core i5-6600 (3.3 GHz) oppure AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz);

RAM 8 GB;

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti oppure AMD Radeon RX 570;

Direct X: Versione DX 12;

Memoria: 40 GB HDD;

Requisiti Raccomandati (1080p / 60fps / Impostazioni High)

Sistema Operativo: 64-bit Windows 10;

CPU: Intel Core i5-8400 (2.8 GHz) oppure AMD Ryzen 7 1800X (3.6 GHz);

RAM 12 GB;

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 oppure AMD Radeon RX 590;

Direct X: DX 12;

Memoria: 40 GB SSD;

Requisiti Ultra (1440p / 60fps / Impostazioni Epic / DLSS / FSR)



Sistema Operativo: 64-bit Windows 10;

CPU: Intel Core i7-8700K (3.70 GHz) oppure AMD Ryzen 7 2700X (3.70 GHz);

RAM 16 GB;

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 oppure AMD Radeon VII;

Direct X: DX 12;

Memoria: 40 GB SSD;

Requisiti Ultra 4K (2160p / 60fps / Impostazioni Epic / DLSS / FSR)

Sistema Operativo: 64-bit Windows 10;

CPU: Intel Core i7-8700K (3.70 GHz) oppure AMD Ryzen 7 2700X (3.70 GHz);

RAM 16 GB;

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti oppure AMD Radeon RX 6800;

Direct X: DX 12;

Memoria: 40 GB SSD;

Ricordiamo che il lancio di Back 4 Blood è in programma per la giornata di2021, con lo shooter che entrerà a far parte sin dal Day One dei catalogo di nuovi giochi di ottobre di Xbox Game Pass