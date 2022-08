Back 4 Blood, una nuova minaccia incombe: l'Espansione 5 ha una data di lancio

Dopo aver chiesto ai fan di pazientare ancora un po', gli sviluppatori di Turtle Rock Studios sono finalmente pronti ad annunciare la data di lancio definitiva dell'Espansione 2 di Back 4 Blood, tramite la quale sarà introdotto l'atto 5 della campagna dello shooter co-op.

La data di uscita dell'espansione 2 intitolata "Children of the Worm" è stata fissata per il 30 agosto 2022. I giocatori potranno acquistarla separatamente o come parte del Pass annuale di Back 4 Blood. Il pacchetto è inoltre gratuito per i possessori delle edizioni Deluxe e Ultimate del gioco.

L'espansione introdurrà una nuova storia nella campagna in Back 4 Blood che seguirà direttamente l'arco narrativo del capitolo precedente. L'espansione aggiunge anche il nuovo personaggio giocabile "Prophet Dan", nel mentre i giocatori saranno chiamati ad affrontare una "nuova terribile minaccia".

Sebbene Turtle Rock preferisca non sbottonarsi sull'identità dei nuovi nemici, l'immagine diffusa dallo studio sembra implicare la presenza di una sorta di culto. I membri di questo culto indossano delle maschere raffiguranti degli inquietanti vermi, dettaglio che possiamo ricollegare proprio al titolo dell'Espansione.

Per combattere questi nuovi nemici ci saranno armi inedite, nuove carte e altro ancora. Questi includeranno il fucile Lockjaw e una trappola per orsi. Il pacchetto includerà anche otto skin esclusive per i personaggi e 12 skin per le armi (tra cui alcune in stile 8-bit per una sensazione di sparatutto retrò). Per ulteriori approfondimenti sullo sparatutto cooperativo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Back 4 Blood.