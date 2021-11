Back 4 Blood, annunciato il Pass Annuale: modalità single player offline in arrivo

Turtle Rock Studios ha svelato la roadmap dei contenuti in arrivo all'interno di Back 4 Blood, compresi tutti i dettagli legati al Pass Annuale che affiancherà una serie di aggiornamenti gratuiti che verranno aggiunti nel prossimo futuro all'interno dello sparatutto cooperativo a tema zombie.

Anzitutto, il Pass offrirà tre espansioni che arriveranno nel corso del 2022: la prima di queste, intitolata Tunnels of Terror, introdurrà nuovi sterminatori ed infestati oltre a nuovi contenuti in termini di storia, armi, carte e skin alternative. Non è chiaro per ora quando saranno distribuiti questi tre grossi contenuti principali durante il prossimo anno, né il titolo delle altre due espansioni.

Per quanto riguarda invece gli aggiornamenti gratuiti, il primo è atteso per il mese di novembre 2021, che dovrebbero però giusto portare migliorie in termini tecnici rimuovendo diversi bug. A dicembre 2021, invece, le cose si fanno molto più interessanti: non solo l'update aggiungerà un'area di pratica per infestati, nuove carte (compresa una tipologia inedita) e un evento natalizio, ma verrà introdotta anche la campagna single player offline, con tanto di progressi appositi registrati per tutti coloro che giocheranno a Back 4 Blood senza essere connessi in rete. Per il 2022 sono previsti ulteriori aggiornamenti volti a migliorare l'esperienza offerta dal gioco, con l'arrivo anche di un nuovo livello di difficoltà.

Considerato che di recente Left 4 Dead ha superato Back 4 Blood per numero di giocatori, gli sviluppatori hanno tutte le intenzioni di perfezionare sempre di più il loro ultimo prodotto per mantenerlo sempre appetibile per l'utenza. Se ancora non lo avete provato, la nostra recensione di Back 4 Blood potrebbe invogliarvi a dargli una chance.