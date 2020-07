Back 4 Blood: primo artwork per il nuovo gioco dei creatori di Left 4 Dead

È passato più di un anno dall'annuncio di Back 4 Blood, nuovo gioco di Turtle Rock Studios, software house responsabile di titoli come Left 4 Dead ed Evolve, ma solo adesso possiamo finalmente dare uno sguardo al suo aspetto.

In occasione del Giorno dell'Indipendenza, lo studio californiano ha pubblicato un artwork che raffigura Hope, un accampamento pesantemente fortificato dai suoi abitanti per difendesi dagli zombie. Per chi non lo sapesse, Back 4 Blood è uno sparatutto cooperativo in prima persona a base di non morti, una sorta di ritorno al passato per Turtle Rock Studios, che ha guadagnato il successo grazie soprattutto a Left 4 Dead (serie richiamata anche nel titolo del nuovo progetto). Non a caso, in occasione dell'annuncio il co-fondatore e design director Chris Ahston dichiarò: "Abbiamo l'opportunità di tornare a un genere nato nel nostro studio con oltre dieci anni di esperienza in più sulle spalle, oltre che a tante idee sugli zombie che ci sono venute in mente nel frattempo".

Back 4 Blood è pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment e dovrebbe includere anche una componente PvP. Al momento risulta essere previsto per PlayStation 4, Xbox One e PC, ma è privo di una finestra di lancio. Visto il periodo storico in cui ci troviamo, non ci stupiremmo affatto se venisse confermato anche sulle piattaforme di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X.