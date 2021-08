Back 4 Blood Beta: giochiamo con NanniTwitch e PlayerInside in un lungo video gameplay

Manca ancora qualche giorno all'apertura dei server della Beta di Back 4 Blood a tutti i giocatori PC e console. Se non siete riusciti ad ottenere un codice per provare la Closed Beta e volete scoprire qualche dettaglio in più sul gioco potete recuperare la nostra lunga diretta sullo shooter targato Turtle Rock Studios, ricca di ospiti speciali.

La mini-maratona in questione, andata in onda sul canale Twitch di Everyeye qualche giorno fa, è durata più di quattro ore e durante questo lungo arco di tempo il nostro Alessandro Bruni ha provato sia il primo atto della campagna che la particolare modalità competitiva online che fa scontrare un team composto da quattro sopravvissuti ad uno formato da altrettanti infetti seguiti da uno sciame di zombi comuni. Nel corso della diretta hanno partecipato anche altri streamer come NanniTwitch e PlayerInside, i quali hanno giocato in nostra compagnia e hanno espresso un primo parere sullo sparatutto in prima persona.

Prima di lasciarvi al filmato, che potete recuperare anche sul canale YouTube Everyeye On Demand, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un articolo dedicato proprio alla Closed Beta di Back 4 Blood.

Per chi non lo sapesse, il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 12 ottobre 2021 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il titolo sarà inoltre gratuito per tutti coloro i quali dispongono di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass su PC o console.