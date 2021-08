Back 4 Blood Beta: quando inizia e come ottenere il codice per l'accesso anticipato?

Back 4 Blood di WB Games arriverà a ottobre ma in questa calda estate il publisher lancerà la Open Beta, una fase di test aperta a tutti per permettere di provare il gioco e lasciare preziosi feedback al team di sviluppo. Ma come fare per partecipare?

Noi di Everyeye.it vi abbiamo distribuito i codici per la Beta di Back 4 Blood, se siete riusciti a prenderne uno (sono esauriti molto rapidamente, chissà che non possano però tornare disponibili nei prossimi giorni) potrete riscattare la chiave dal 5 agosto a questo indirizzo effettuando il login con il vostro account WB Games.

Non siete riusciti a ottenere un codice ma volete comunque accedere in anticipo alla Beta di Back 4 Blood? Potete seguire due strade: preordinare il gioco o registrarvi a questo indirizzo, nel primo caso otterrete un codice subito dopo aver finalizzato il preorder mentre nel secondo l'invio dei codici è del tutto casuale e potreste dunque non rientrare tra i fortunati selezionati dal team di sviluppo.

La fase Open Beta ad accesso anticipato si terrà dal 5 al 9 agosto mentre dal 12 al 16 agosto la Beta Pubblica sarà aperta a tutti su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Per tutte le date indicate l'orario di apertura e chiusura della fase Beta è fissato per le 21:00 ora italiana.