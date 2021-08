Back 4 Blood Beta: scambio codici e ricerca compagni per giocare online

Parte stasera alle 21:00 (ora italiana) la Beta Anticipata di Back 4 Blood, chiunque sia in possesso di un codice potrà giocare da oggi e fino al 9 agosto mentre gli altri dovranno attendere l'apertura dell'Open Beta, in programma dal 12 al 16 agosto.

Nei giorni scorsi vi abbiamo distribuito centinaia di codici ma non sono bastati, avete continuato a mandarci messaggi chiedendo le chiavi per l'accesso anticipato alla Beta del gioco di WB Games, per questo abbiamo pensato di mettere a vostra disposizione lo spazio commenti qui sotto.



Ogni codice può generare tre chiavi extra, se qualcuno di voi avesse dunque un codice in più e volesse condividerlo con la community di Everyeye, può lasciare un messaggio qui sotto e lo stesso vale se siete alla ricerca di nuove persone per formare una squadra.



Ricordiamo che i codici che vi abbiamo regalato possono essere riscattati da giovedì 5 agosto alle 21:00 (ora italiana) sul sito di Back 4 Blood, vi basterà effettuare login con il vostro account WB Games (obbligatorio) e dalla scheda Impostazioni in alto a destra cliccare poi sulla voce Riscatta un Codice, fatto questo avrete la possibilità di scegliere la piattaforma di vostro interesse (PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S) e scaricare il client per iniziare a giocare anticipatamente alla Beta. Buon divertimento!



Venerdì 6 agosto saremo in diretta su Twitch con la maratona Back 4 Blood, i Drop saranno attivi e durante la live vi regaleremo qualche altro codice aggiuntivo, seguitevi!