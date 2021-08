Back 4 Blood, la Beta spopola su Steam: Turtle Rock scommette sul Game Pass per il lancio

Si registrano numeri da record per il lancio della Beta di Back 4 Blood. Con l'apertura dei server di test, lo sparatutto cooperativo di Turtle Rock è riuscito a balzare in testa alla classifica dei videogiochi più fruiti dall'utenza di Steam, con un picco di oltre 88.000 giocatori connessi in contemporanea.

Sullo sfondo dell'incredibile interesse manifestato in questi mesi dagli appassionati per l'erede spirituale di Left 4 Dead, il produttore esecutivo di Turtle Rock Matt O'Driscoll ha discusso delle prospettive offerte dalla collaborazione sancita con Microsoft per portare al lancio Back 4 Blood gratis su Xbox Game Pass.

Stando a quanto riferito dall'esponente della software house californiana, "l'uscita al lancio su Game Pass sarà un po' assurda, ma abbiamo bisogno di un grande numero di giocatori connessi sin dal primo giorno in modo tale che ci siano sempre delle partite in corso a cui accedere. Per quello, mi fermo a pensare a quale potrebbe essere il 'pool' di giocatori per il day one. Ho dimenticato i numeri del Game Pass, ma penso che siano sui 20 milioni di utenti, giusto? Ecco, tutti quei giocatori avranno accesso al nostro titolo sin dal lancio, il che è davvero strabiliante. Non ho mai lanciato un gioco che fosse così accessibile sin dal primo giorno".

Nel corso dell'intervista, il produttore esecutivo di Turtle Rock ha poi spiegato di non aver dovuto apportare alcun genere di modifica a Back 4 Blood in funzione del suo ingresso nel Game Pass: "Non l'abbiamo nemmeno pensato. Per noi è stato fantastico, non c'è stato alcun genere di obbligo e non abbiamo dovuto modificare nulla. Prima ancora di stringere la partnership era come se quell'accordo fosse stato già raggiunto, Microsoft non voleva portare semplicemente il nostro gioco su Game Pass, ma voleva portarlo esattamente nel modo in cui lo stavamo realizzando".