Back 4 Blood: a caccia di zombie nel video che apre le danze dell'Open Beta

Gli sviluppatori di Turtle Rock ci riproiettano nella dimensione splatter horror di Back 4 Blood per darci un assaggio della frenetica esperienza cooperativa da vivere durante l'imminente Open Beta.

Nel corso della fase di test organizzata per il mese di agosto, gli autori di Left 4 Dead ed Evolve daranno modo a tutti i fan del genere di ridare fuoco alle polveri fronteggiando le orde di non-morti che invaderanno gli scenari urbani (ma non solo) di Back 4 Blood.

È proprio in funzione della Beta pubblica che i ragazzi di Turtle Rock, con il nuovo trailer, delineano il quadro completo delle attività, delle sfide e dei contenuti che ritroveremo all'interno dell'offerta ludica del loro prossimo sparatutto multiplayer realizzato sotto l'egida di WB Games.

L'importante sessione di test avverrà in due fasi: la prima si aprirà dal 5 al 9 agosto e sarà proposta con la formula "Early Access" per chi ha prenotato il gioco, mentre la seconda accoglierà tutti gli interessati dal 12 al 16 agosto. La prossima settimana, Everyeye regalerà i codici per la Beta di Back 4 Blood, perciò vi invitiamo a rimanere sulle nostre pagine per ricevere tutte le novità e le modalità di partecipazione all'iniziativa promozionale che abbiamo organizzato in collaborazione con WB Games.

Il lancio ufficiale di Back 4 Blood è previsto per il 12 ottobre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PlayStation 5, con approdo immediato su Xbox Game Pass.