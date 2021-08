Codici esauriti: Back 4 Blood, vi regaliamo le chiavi per la Beta anticipata - Aggiornata

Ci siamo! Come promesso, da oggi è attiva sulle nostre pagine la distribuzione dei codici per la Beta di Back 4 Blood, il nuovo frenetico shooter degli autori di Left 4 Dead ed Evolve, in arrivo a ottobre pubblicato da Warner Bros Interactive Entertainment.

Aggiornamento - I codici a nostra disposizione sono terminati, grazie a tutti per la partecipazione! Ricordatevi che con il vostro codici (riscattabile dal 5 agosto alle 21:00) avrete la possibilità di generare altre tre chiavi di accesso da distribuire agli amici.



La sessione Beta si terrà dal 12 al 16 agosto con accesso anticipato dal 5 al 9 agosto, da questo momento vi regaliamo i codici che dovrete poi riscattare su questo sito: per ottenere la vostra chiave per la Beta di Back 4 Blood dovete effettuare il login su Everyeye.it (oppure, se non lo avete ancora fatto, procedere con la registrazione) con il vostro account e cliccare sul pulsante blu con la scritta Clicca qui per richiedere il codice, posto qui in basso. Una volta fatto questo troverete il codice nella sezione Riscatto Codici della vostra pagina profilo: il redirect alla pagina sarà automatico e avverrà in pochi secondi, in ogni caso per raggiungerla non dovete far altro che cliccare sul vostro nickname in alto a destra, presente su qualsiasi pagina del sito.



Quando avrete ottenuto il codice dovrete utilizzarlo sul sito di Back 4 Blood a partire dal 5 agosto (prima di questa data riceverete un messaggio di errore) per selezionare la vostra piattaforma di riferimento, adesso siete pronti per iniziare a giocare! Ricordatevi di registrarvi o effettuare login con il vostro account WB Games (obbligatorio) per poter riscattare il codice dalla pagina delle impostazioni del vostro profilo Warner Bros alla voce Riscatta un Codice, seguendo le istruzioni riportate sul sito del gioco.



Abbiamo a disposizione solamente poche decine di chiavi, dunque sono riservate ai più veloci tra di voi, fate presto prima che vadano esaurite. Ogni codice da diritto a generare tre ulteriori codici per gli amici, non dovreste quindi avere problemi a creare rapidamente una squadra, in ogni caso lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione anche per trovare nuovi giocatori.



Nota Bene - Le chiavi Beta non hanno valore economico e non sono in vendita, i codici non possono essere acquistati, rivenduti o ceduti e sono da intendersi solo per utilizzo personale.